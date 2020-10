Waarom hebben veel mensen een actieve euthanasiewens? ‘Het was een noodscenario’

Euthanasie is in Nederland een gebruikelijke manier van sterven geworden. De mogelijkheid roept nieuwe dilemma’s op. ‘Voor artsen is dit geen juridisch vraagstuk, maar een morele kwestie.’

Dit is het derde deel van een serie over sterven. Verslaggever Aaldert van Soest deed gedurende een jaar onderzoek naar het levenseinde. Volgende aflevering: het grijze gebied van palliatieve sedatie.

‘Geef maar geen hand, dat doet te veel pijn’, zegt Jannie Zevenbergen (71) bij de begroeting. (Het interview vond voor de coronacrisis plaats.) Ze heeft kanker die uitgezaaid is van haar borst naar haar botten. Ze weet dat ze eraan zal overlijden. Dagelijks krijgt ze morfine; daarmee is de pijn onder controle te houden. Nog wel. Er zal een moment komen dat de pijn níét meer beheersbaar is. Als dat gebeurt, wil ze euthanasie. Haar huisarts kan de procedure vandaag nog in gang zetten. Maar samen met Leontine, met wie ze al veertien jaar samen ..

