Reddingen uit zee dit jaar ‘zorgelijk’ veel

Den Haag

Deze zomer moesten fors meer mensen in een levensbedreigende situatie door de Reddingsbrigade uit zee worden gered: 164 zwemmers. In 2019 waren dat er nog 68. Directeur Koen Breedveld van de Reddingsbrigade noemt de situatie zorgelijk: ‘We hadden verwacht dat veel Nederlanders naar de kust zouden komen deze zomer. De hulpverlening was daarop ook ingericht. Dit jaar zien we echter veel mensen naar het strand komen, die weinig ervaring hebben met zwemmen in zee. En dus ook in problemen komen. Dat is zorgelijk en vraagt het uiterste van onze hulpverleners.’ <