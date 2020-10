Dierenwelzijn is ‘blinde vlek’ bij bedrijven

Rotterdam

Die conclusie trekt ethicus Monique Janssens in haar proefschrift dat zij komende donderdag verdedigt bij de Erasmus Universiteit Rotterdam.

Dierenwelzijn is bij bedrijven ‘een blinde vlek’, aldus de onderzoeker. ‘Bedrijven zijn zich steeds meer bewust van hun maatschappelijk verantwoordelijkheid. Dat gaat vaak over het welzijn van mensen of het behoud van de natuur en de invloed op het milieu. Maar dieren zijn daarbij een stuk minder in beeld.’

Janssens keek bij tweehonderd bedrijven over de hele wereld wat zij over verantwoord omgaan met dieren op hun website hadden gezet. ‘De conclusie is dat grofweg de helft daarvan dieren helemaal niet noemt.’ Europese en Nederlandse bedrijven lijken het re..

