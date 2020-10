ANP-foto’s geven een stereotype beeld van moslima’s, zeggen onderzoekers

Gesluierd, passief, werkend achter de kassa, lopend op de markt of in een winkel. Dat is het beeld dat van moslima's naar voren komt uit de beeldbank van het ANP. Dit stereotype beeld voldoet niet aan de werkelijkheid.

Die conclusie trekken fotograaf Cigdem Yuksel en onderzoeker Ewoud Butter. Zij doken voor hun onderzoek in de beeldbank van het ANP. Ze bestudeerden 4.482 foto's, gemaakt van 1995 tot 2020. Vandaag is de presentatie, in samenwerking met moslimvrouwencollectief S.P.E.A.K.

Beeld heeft veel invloed en fotografen verbinden aan hun foto's vaak bepaalde zoektermen, om te zorgen dat ze in databanken sneller te vinden zijn. Daarmee en ook met hun keuze voor wat ze fotograferen, spelen ze bewust of onbewust in op vooroordelen.

Yuksel zegt dat ze zich bewust is geworden van de invloed die ze als fotograaf heeft: 'De macht om een bepaald beeld neer te zetten van de mensen die je fotografeert. Al jaren valt mij op dat het beeld van de stille,..

