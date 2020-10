Verpleeghuis Present in Leerdam laat bezoek toe, ook al zijn veel bewoners besmet. Dit beleid wint terrein

In een plastic schort tot aan haar enkels, een veiligheidsbril op haar neus en een mondkapje voor, zingt Anke Vermeulen sinterklaasliedjes voor haar dementerende moeder (89) met een coronabesmetting. De oude dame begint de bekende melodietjes te neuriën, haar dochter vult de teksten aan. ‘Ik zit er als een marsmannetje bij’, zegt Vermeulen (67) over haar laatste bezoeken aan het verpleeghuis. ‘Maar als we samen zingen, zie ik de herkenning. Ze wordt er vrolijk en rustig van.’

Leerdam

Verpleeghuis Present in Leerdam is in de tweede ronde getroffen door corona: 20 van de 24 bewoners raakten de afgelopen weken besmet, en 20 medewerkers. Vier bewoners zijn overleden.

Het contrast met het voorjaar is groot. Toen waren er nul besmettingen in het bakstenen gebouw in Leerdam, maar mocht familie maandenlang niet naar binnen. Nu waart het virus weliswaar door de gangen, maar blijft het huis open voor bezoek. ‘Mensen verblijven bij ons in de laatste levensfase’, zegt verpleegkundige Deveny van Es (23). ‘Wie zijn wij dan om ze die laatste contactmomenten te ontnemen?’

Hoewel beschermingsmiddelen in de verpleeghuizen nu volop aanwezig zijn, zijn nog lang niet alle zorgorganisaties klaar voor zo’n ruimhartig bezoekbeleid. ‘Ik..

