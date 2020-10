België pakt alcoholmisbruik aan op manier van Delft

Delft

Het Universitair Ziekenhuis Antwerpen krijgt bovendien een speciale alcoholpolikliniek, in navolging van het Reinier de Graaf Ziekenhuis in Delft, waar Van der Lely in 2006 ook al zo’n kliniek opzette. Op de poli voor Jeugd en Alcohol worden minderjarigen met een alcoholvergiftiging behandeld. Na de acute fase krijgen de jongeren en hun ouders voorlichting over de onherstelbare schade aan de hersenen die comazuipen veroorzaakt. Die aanpak is een stuk effectiever dan alleen een ziekenhuisopname, ontdekte het ziekenhuis. In Nederland zijn nu al twaalf van dit soort poliklinieken. Het Reinier de Graaf Ziekenhuis is ook betrokken bij de nieuwe leerstoel in Antwerpen, die op 1 januari 2021 start. <