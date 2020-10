CU-wethouder weg om scholenproject

Hogeland

Wethouder Harmannus Blok (ChristenUnie) is woensdag opgestapt uit de gemeenteraad van de Groningse gemeente Hogeland. Aanleiding is het scholenproject De Tirrel in Winsum, dat tien miljoen euro duurder uitviel dan gepland. De raad was het niet eens met zijn aanpak. In zijn brief aan de raad schrijft Blok onvoldoende vertrouwen te ervaren om zijn ambt verder te kunnen uitoefenen. Burgemeester Henk Jan Bolding sprak van een verlies, had respect voor de beslissing en noemde hem een ‘opgewekte, eigenzinnige en gedreven wethouder’. Blok werkte jarenlang aan De Tirrel. In zijn brief riep hij raad en bevolking op het plan te blijven steunen. Voor afblazen is het nu te laat, schrijft hij, een ‘nee’ zou o..

