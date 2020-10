OVV: verkeersongevallen beter onderzoeken

Den Haag

De OVV onderzocht een spookrijongeval op de A73 in november 2017. Een 26-jarige man uit Polen reed in het donker kilometerslang in de verkeerde richting de Roertunnel in en botste frontaal op de auto van een 22-jarige vrouw uit Tilburg. Beiden overleefden het ongeluk niet. Omdat in 2010 een soortgelijk ongeval op dezelfde weg had plaatsgevonden, deed de onafhankelijke instantie onderzoek. Dat gebeurde mede op verzoek van minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat.

In het onderzoek is onder meer gekeken hoe het kon dat de man bijna tien kilometer kon spookrijden en hoe tegen het verkeer in rijden voorkomen kan worden op die weg. Een van de conclusies is dat de wegsituatie onoverzichtelijk was op de afrit waar de bestuurder begon met spookrijden. ‘Hierdoor kunnen automobilisten zich vergissen', aldus de OVV. Dit is de reden dat de OVV pleit voor breder onderzoek naar ongevallen. ‘Doordat het onderzoek van Rijkswaterstaat zich na het ongeluk richtte op de tunnel, bleef de onoverzichtelijke verkeerssituatie aanvankelijk buiten het zicht van het ongevalsonderzoek.’

onderzoek gestaakt

De politie was direct na het ongeluk ook een onderzoek begonnen. Maar omdat de enige verdachte, de spookrijder, bij het ongeval was overleden, werd het strafrechtelijk onderzoek gestaakt. Het verzamelde bewijsmateriaal, zoals de afgenomen urine- en bloedmonsters, werd daarom vernietigd. ‘Hierdoor kon niet meer worden vastgesteld of hij onder invloed was door alcohol-, medicijn- of drugsgebruik', schrijft de OVV in het rapport.

Naar aanleiding van het OVV-rapport zegt Van Nieuwenhuizen ‘met onmiddellijke ingang’ een onderzoek te starten naar preventieve maatregelen op de A73, schrijft ze in een brief aan de Tweede Kamer. Ook is er inmiddels overleg tussen Rijkswaterstaat en justitie, ‘om elkaars werkwijze beter te begrijpen'. <