Famke Louise heeft ic-arts Diederik Gommers woensdag op diens werkplek bezocht. De zangeres plaatste op Instagram een foto van de ontmoeting. In een uitzending van Jinek had Gommers, voorzitter van de Nederlandse Vereniging voor Intensive Care, Famke Louise uitgenodigd om eens met elkaar in gesprek te gaan over het coronavirus. Bij Jinek had Famke Louise haar deelname aan #Ikdoenietmeermee verdedigd. <

Burgemeester van Waalre stapt op na crisis

Jan Brenninkmeijer stapt op als burgemeester van Waalre. Per 12 januari biedt hij zijn ontslag aan in de nasleep van een bestuurlijke crisis in de gemeente. ‘Het is een besluit dat mij grote moeite kost', laat Brenninkmeijer weten. ‘Echter: wat het zwaarst is, moet het zwaarst weg..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .