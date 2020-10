Midden-Groningen krijgt gezinsondersteuners

Het is tijd om de ‘ouderwetse’ gezinsverzorger in ere te herstellen. Dat is het voornemen van de gemeente Midden-Groningen. Vandaag start de gemeente met ‘gezinsondersteuners’ in gezinnen waar nu veel jeugdhulp nodig is. De bedenker, Peter Verschuren (65), wethouder Jeugd (SP), legt uit.

Hoogezand-Sappemeer

Hoe bent u op dit idee gekomen?

‘De wens om de gezinsverzorger terug te krijgen, kwam op in gesprekken die ik voerde voor een boek, Worstelen met geboeide handen (hoe de gemeente greep zoekt op de jeugdzorg). Van alle kanten hoorde ik: iemand die ouders aanspoort en ondersteunt, in de gezinnen zelf, díé hebben we weer nodig. Vandaag beginnen we daarmee. En we noemen het nu gezinsondersteuner. Onze gemeente telt veel multi-probleemgezinnen, zo’n driehonderd, die samen zo’n 80 procent van ons jeugdhulpbudget ontvangen. De lokale historie is daar niet vreemd aan, we liggen tegen de veenkoloniën aan. Armoede, schulden en werkloosheid zijn niet zelden ‘erfelijk’ gewor..

