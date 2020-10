Soldaat van Oranje ligt stil om corona

Katwijk aan Zee

Ongeveer de helft van de cast, zo’n vijftien personen, zijn positief getest op het coronavirus. Daarom is de musical in ieder geval tot en met 4 oktober afgelast. Begin maart werd de musical ook al stopgezet, toen vanwege de strengere coronamaatregelen. Bij het heropstarten van de musical begin september zei producent Fred Boot blij te zijn dat het team weer aan de slag kon, ook al is het met 300 in plaats van 1100 mensen in de zaal lang niet rendabel. <