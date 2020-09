Wethouder SGP op Urk stapt op

Urk

Post was in opspraak geraakt toen zijn zoon werd gearresteerd, nadat de Britse douane ruim 400 kilo harddrugs tussen de bloemen in zijn vrachtauto had gevonden. Daardoor kwam aan het licht dat Post vervoersmanager was bij het bedrijf van zijn zoon.

Post legde in de vergadering een verklaring af. Hij zei dat hij zelf van mening was dat hij had kunnen aanblijven, maar dat hij dat toch niet doet omdat de zaak waardoor hij in opspraak raakte hem steeds voor de voeten zal worden geworpen. ‘Dat wil ik mijn gezin, mijzelf, de SGP en onze gemeente Urk niet aandoen', aldus Post. De gemeenteraad van Urk besprak dinsdagavond in een ingelaste vergadering een onderzoek naar de integriteit van Post. Volgens het onderzoek heeft hij de gemeente schade toegebracht en de Gemeentewet overtreden door de nevenfunctie niet te melden. <