‘Meer gasten schrappen lukt echt niet meer’

Aanstaande bruidsparen zijn gespannen en zoeken naar antwoorden sinds de nieuwe coronamaatregelen bekend zijn. Duidelijk is dat het aantal gasten verder terug moet, maar er is ook veel onduidelijk. 'We hadden 55 daggasten, als die ook naar dertig moeten, weten we niet hoe we dat gaan doen.’

Lucia Polman (24) is aangeslagen. ‘Wij moeten sowieso al onze avondgasten schrappen.’ En dat is moeilijk, zo niet onmogelijk, want ‘ik kom uit een groot gezin en wij hebben samen veel vrienden’. Zij en haar aanstaande man Jurriën Wieringa (26) gaan trouwen op 9 oktober, in een mooie kerk in het Groningse Midwolda. De dominee van dienst is ds. Robbert Jansen van de Christelijke Gereformeerde Kerk van Kornhorn. Lucia werkt als pedagogisch medewerker bij een peuterspeelzaal, Jurriën bij een loonbedrijf in Roodeschool.

Het meest recente coronanieuws is nog vers. ‘Dat moet eerst een plekje krijgen, daarna kunnen we weer nadenken over wat er nog wel kan.’

Net als bij andere stellen kromp bij hen de g..

