Uit elkaar en Hup Herman bekroond

Amsterdam

Het boek Uit elkaar, geschreven door Bette Westera en geïllustreerd door Sylvia Weve, is bekroond met de Gouden Griffel, de prijs voor het best geschreven kinderboek van 2020. Hup Herman!, geschreven en geïllustreerd door Yvonne Jagtenberg, is bekroond met het Gouden Penseel, de prijs voor het best geïllustreerde kinderboek van 2020. Dat is bekendgemaakt aan de vooravond van de 66e Kinderboekenweek. Westera en Weve ontvingen eerder dit jaar voor Uit elkaar ook al de Woutertje Pieterse Prijs. Het thema van de Kinderboekenweek is 'En toen?', want het draait om geschiedenis. <