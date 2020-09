Razziaherdenking Putten zonder publiek

Putten

De herdenking van de razzia van Putten in oktober 1944 zal vrijdag toch zonder publiek plaatshebben. Dat heeft burgemeester Henk Lambooij van de Veluwse gemeente dinsdag besloten, omdat het aantal coronabesmettingen in Putten de afgelopen twee weken snel is toegenomen. Bij de bijeenkomst vrijdagavond op de Herdenkingshof in Putten zullen nu alleen kransleggers en enkele leden van een koor en de muziekvereniging zijn. ‘Een pijnlijk maar onontkoombaar besluit', aldus Lambooij. Eerder wilde hij juist dat Puttenaren wel bij de herdenking konden zijn vanwege ‘de ramp die zich in 1944 in ons dorp voltrok'. Op 2 oktober 1944 voerden de Duitse bezetters ruim 650 mannen weg uit het dorp, als vergelding voor een aanslag op Duitse officieren. <