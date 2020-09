Gratis nummer voor hulp bij geldzorgen

Leiden

Mensen met geldzorgen die hulp zoeken, kunnen sinds dinsdag anoniem het gratis telefoonnummer 0800-8115 bellen. De Nederlandse Schuldhulproute wil Nederlanders met beginnende of grote financiële problemen op deze manier in contact brengen met lokale hulp. Naar schatting 1,4 miljoen huishoudens hebben financiële problemen. Veel mensen weten niet waar ze terechtkunnen en wat voor hulp er mogelijk is, merkte de stichting toen het telefoonnummer deze zomer werd getest in Den Haag, Deventer en Zwolle. Ook bleek dat mensen vaak ‘bemoediging’ nodig hebben om een eerste stap te durven zetten. <