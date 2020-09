Een allesverzengende hittegolf

In de webdramaserie Hitte ervaar je via de hoofdpersonen een levensbedreigende hittegolf. De serie is gebaseerd op de wetenschap: alle rampen die erin voorkomen, kunnen in de komende tien jaar echt in Nederland gebeuren.

Hilversum

Hitte speelt zich af in een stadswijk ergens in Nederland, waar een aantal heel verschillende mensen wordt gevolgd tijdens een extreme hittegolf. Ze verliezen in een paar dagen tijd hun zekerheden en gevoel van controle, en raken verwikkeld in een strijd van leven en dood tegen de hitte. De eerste afleveringen van deze ‘klimaatthriller’ staan sinds vorige week woensdag online bij npo3.nl en op YouTube. Vandaag verschijnen er weer twee afleveringen en zo gaat het nog vier weken door.

Hij wilde er als audiovisueel verteller wel wat mee doen, maar hij wist niet zo goed wat. ‘Het onderwerp is zo groot dat het moeilijk in een serie of vertelling te vatten is. Smeltende ijsschotsen, bedreigde ijsberen, wat kan ik daar..

