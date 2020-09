Hillsong eist excuses van burgemeester Halsema van Amsterdam

Amsterdam

In een brief, rechtstreeks gestuurd ‘per koerier’, vraagt de kerkelijke gemeente Halsema niet alleen verontschuldigingen aan te bieden, maar ook om een ‘publieke correctie’. De burgemeester zei in een vergadering met leden van de gemeenteraad op 17 september een ‘ernstig gesprek’ te willen met Theater Amsterdam, dat op zondag zalen verhuurt aan Hillsong. Halsema zei bezorgd te zijn dat in de diensten van de kerk intolerantie wordt gepreekt tegen homo’s. Ook zou de kerk aan homogenezing doen en homoconversietherapie aanbieden.

Sloeg de kerk vorige week in een verklaring een milde toon aan, de brief aan het adres van Halsema is geschreven in scherpe bewoordingen. Hillsong zegt iedere vorm va..

