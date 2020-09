Tot 10 jaar cel voor aanslag pand Telegraaf

Amsterdam

De hoogste straf kreeg hoofdverdachte Bilal el H. (27) opgelegd. Tegen hem was twaalf jaar gevangenisstraf geëist. Zijn rechterhand Nabil D. (29) kreeg na een eis van negen jaar 4,5 jaar celstraf. Bij de aanslag op De Telegraaf in de nacht van 26 juni 2018 werd met een gestolen bestelauto tweemaal de pui van het kantoorgebouw aan de Basisweg in Amsterdam geramd. Daarna stak de bestuurder het voertuig in brand. Niemand raakte gewond. Wel was sprake van forse schade. Vijf dagen eerder was het gebouw van Panorama beschoten met een raketwerper.

De rechtbank noemde de Telegraafaanslag ‘een poging tot het beïnvloeden van de pers en een aanval op de persvrijheid'. Daarbij was sprake van een professioneel voorbereide ‘tegenactie', gericht op een krant ‘die al jarenlang kritisch publiceert over de georganiseerde criminaliteit en over criminelen'. De rechtbank rekende het El H. en D. zwaar aan ‘dat zij pogingen hebben ondernomen de persvrijheid aan te tasten'. De Telegraaf krijgt een schadevergoeding van ruim 200.000 euro.

Van de elf mannen die terechtstonden, waren er zes gelinkt aan de aanslag. Toen die werd gepleegd, had de politie El H. al in de gaten nadat zijn naam volgens justitie eind 2017 steeds vaker was opgedoken als leverancier van gestolen vluchtauto’s die werden ingezet bij liquidaties. Na de aanslag legde de recherche de gang van zaken als een legpuzzel in elkaar met behulp van observaties, verkeersgegevens, telefoontaps, telecomgegevens, peilbakens en afgeluisterde gesprekken. <