Advocaten naar MH17-verdachte

De advocaten van Oleg Poelatov, een van de vier verdachten in het MH17-proces, hebben hun cliënt in Rusland bezocht. Dat lieten zij maandag weten bij de hervatting van het omvangrijke strafproces.

Schiphol

Tot nu toe was het lastig om de Rus in zijn thuisland te bezoeken door de reisbeperkingen in verband met het coronavirus, hadden zijn Nederlandse advocaten eerder verteld.

Sabine ten Doesschate en Boudewijn van Eijck hebben ‘intensieve en nuttige gesprekken’ gevoerd met Poelatov, aldus Ten Doesschate. Poelatov heeft volgens haar herhaald dat hij niets te maken heeft met het neerhalen van vlucht MH17. Hij zou zijn standpunten graag persoonlijk toelichten tijdens de zitting, maar dat is door zijn advocaten ‘met klem’ afgeraden. ‘Niet alleen is zijn foto in combinatie met de verdenking bij een breed publiek wereldwijd bekendgemaakt en is het dus de vraag of hij veilig is, maar bovendien is een internationaal opsporingsbevel tegen hem uitgevaardigd', aldus zijn advocaat.

Nu de advocaten met Poelatov hebben gesproken, kunnen zij voor de verdediging relevante onderzoekswensen formuleren, liet Ten Doesschate weten. Tijdens het volgende zittingsblok, op 3 november, willen ze die toelichten. Aanvankelijk was het de bedoeling dat zij nu met deze wensen zouden komen. Door hun bezoek aan Rusland en de nieuwe inzichten die zij daar naar eigen zeggen hebben opgedaan, was dat niet mogelijk.

De rechtbank gaf aan ‘onaangenaam verrast’ te zijn door dit uitstel, maar ging er wel mee akkoord. Het proces wordt daarom op 3 november hervat. Voor de zaak zijn nu al zittingsblokken tot diep in 2021 gereserveerd.

Van de vier verdachten is Poelatov de enige die zich door Nederlandse advocaten laat verdedigen. De andere drie – Igor Girkin, Sergej Doebinski en Leonid Chartsjenko – hebben niets laten horen.

Vlucht MH17 van Malaysia Airlines vertrok op 17 juli 2014 van Amsterdam naar Kuala Lumpur, maar werd boven het oosten van Oekraïne uit de lucht geschoten. Alle 298 inzittenden, onder wie bijna 200 Nederlanders, kwamen om het leven. <