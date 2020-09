Veel minder mensen vieren vakantie in Nederland

Ze willen tulpenvelden zien. Maar ook oude molens en grachten. Of wat dacht je van de stranden langs de Noordzee en de bossen op de Veluwe? Het zijn bekende attracties voor toeristen die naar Nederland komen. Per jaar komen er wel 21 miljoen voor een vakantie. Door het coronavirus is dat aantal flink gedaald. Dit jaar zijn het er maar 7 miljoen. Als er minder mensen zijn, is het ook minder druk. Dan kan het COVID-19-virus zich dus niet zo snel verspreiden. Op zich mooi dus. Maar toch. Zonder al die toeristen wordt er ook minder geld verdiend. Toeristen kopen graag souvenirs in winkels en ze bezoeken pretparken en musea. Bovendien slapen ze vaak in hotels. Nu niet. Of veel minder. En ja, vergelijk het met jezelf; als jij jarig bent en er ..

