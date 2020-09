Gaat pompend remmen het virus temmen?

Een soort mini-lockdown, met thuiswerken, vervroegde sluitingstijden en een beperking op groepen groter dan vier mensen. Het virus zal er vast niet blij mee zijn – maar gaat dit het tij ook keren? ‘Het is een cruciale fout om te denken: we drukken op een paar knopjes en dan stopt alles.’

Den Haag

Noem het een harde reset. Het moment waarop de computer zodanig vastloopt dat de enige uitweg is om de stroom eraf te halen. Vervelend. ‘Maar ik denk wel dat dit helpt om het reproductiegetal van het virus omlaag te krijgen’, zegt hoogleraar klinische epidemiologie Frits Rosendaal (LUMC), over de maatregelen die het kabinet maandag afkondigde. ‘Dit is wat we nodig hebben. Een ferm en duidelijk beleid. Dat pappen en nathouden houdt een keer op.’

Logisch dat het kabinet zwaar inzet op het weer thuiswerken: van de besmettingen waarvan men de herkomst kan achterhalen, vindt inmiddels haast tien procent plaats op de werkplek.

Ook het inperken van vriendengroepen past in die lijn. Bij het bron- en contactonderzoek..

