Zonder pak en stropdas zou je 'm bijna niet herkennen. Premier Rutte pakte afgelopen weekend de fiets voor een Catshuisberaad. Het eerste na de recente opleving van het coronavirus. Een deel van het kabinet had in het beroemde Catshuis een informeel overleg De bewindslieden hebben samen nieuwe besluiten voorbereid om het hoge aantal besmettingen terug te dringen. Het kabinet is bezorgd en haalt de teugels strakker aan, in de hoop een nieuwe lockdown te voorkomen. Een van de maatregelen is het strenger handhaven van thuiswerken.

