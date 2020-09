Stevinsluizen bij Den Oever halfjaar dicht

Den Oever

De Stevinsluizen in de Afsluitdijk bij Den Oever gaan vanaf 26 oktober een halfjaar dicht voor de scheepvaart. Rijkswaterstaat maakt in de Afsluitdijk, tegen de Stevinsluizen aan, een zogenoemde keersluis om de vaarweg te kunnen afsluiten bij zeer hoog water in de Waddenzee. De gehele Afsluitdijk wordt versterkt om Nederland beter te beschermen tegen hoogwater. De nieuwe sluis ligt bij de Stevinsluizen en is onderdeel van deze aanpak, aldus Rijkswaterstaat. De Stevinsluizen moeten dicht vanwege de bouwwerkzaamheden. Rijkswaterstaat gebruikt deze gelegenheid ook om onderhoud te doen. <