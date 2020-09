‘De vrije markt is geen fetisj’

Hoe een crisis toch nog een lichtpuntje oplevert. ‘We hebben nu eigenlijk een sociaaldemocratisch kabinet’, lacht de Amsterdamse wethouder Sharon Dijksma (PvdA) de dagelijkse problemen voor even weg. Want: de overheid treedt overal op als redder in de nood, pompt miljarden in bedrijven – iedereen valt terug op de overheid. Dat de marktwerking zo haar grenzen heeft, is nu wel heel zichtbaar.

Het openbaar vervoer is eigenlijk geen echte markt, want het kan nooit zonder overheidssteun. Maar dit is het beeld: treinen, bussen, trams en metro’s, zowel van de overheid als van commerciële vervoerders, rijden met nog niet de helft van de normale aantallen reizigers. Er moeten bakken overheidsgeld bij om ov-bedrijven en de dienstverlening aan het publiek overeind te houden.

Toezeggingen, neergelegd in tot in details uitgewerkte concessies, kunnen door commerciële partijen niet worden waargemaakt. Aan de dienstregeling mag niet worden getornd, maar achterblijvende inkomsten maken het onmogelijk om te investeren in de ‘vergroening’ van het materieel.

