Doorrijder in Yerseke na tips getraceerd

Yerseke

De politie heeft de automobilist achterhaald die vorige week zondag doorreed na een aanrijding met een fietser in Yerseke. Het gaat om een 25-jarige man uit de Zeeuwse plaats. De 68-jarige fietser raakte bij het ongeval gewond. De politie had na een getuigenoproep tips binnengekregen over de auto en de bestuurder. Al snel vond zij een auto in Yerseke die vermoedelijk betrokken was bij de aanrijding. Verder onderzoek leidde naar de 25-jarige. Hij meldde zich na een uitnodiging zaterdagmiddag op het politiebureau en bekende dat hij na de aanrijding was doorgereden. <