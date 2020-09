Louis Hartlooper Prijs voor boek over Sylvia Kristel

UTRECHT (ANP) - Suzanne Rethans heeft tijdens het Nederlands Film Festival de jaarlijkse Louis Hartlooper Prijs voor de Beste Filmpublicatie in ontvangst mogen nemen. Ze kreeg de prijs voor een boek over filmdiva Sylvia Kristel.

De jury was lovend over Begeerd en verguisd: het leven van Sylvia Kristel. ‘Een rijk geschreven portret”, menen de juryleden. ‘En gezien haar levensloop is de titel van het boek ook volkomen juist gekozen.’

Sylvia Kristel werd beroemd en berucht in de jaren zeventig. In 1974 brak ze internationaal door met de Franse blootfilm Emmanuelle. Daarna kende haar leven ups en downs. En dat heeft Rethans goed beschreven, is het oordeel van de jury. ‘Lezers zullen dankzij het boek, mede ondersteund door de foto’s, de hoofdpersoon ook blijvend herinneren als de grootste vrouwelijke wereldster die de Nederlandse film heeft voortgebracht.’

De Louis Hartlooper Prijs voor de Beste Filmpublicatie werd voor de zestiende keer uitgereikt. De prijs gaat naar iemand die zich met een publicatie verdienstelijk heeft gemaakt voor de geschreven filmcultuur.