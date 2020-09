Senioren willen strengere controle van coronaregels

Woerden

Dik 64 procent vindt dat er beter moet worden gehandhaafd op de 1,5 meter afstand en 60 procent vindt dat mondkapjes verplicht moeten worden in supermarkten en andere winkels. Zes van de tien ouderen willen ook graag dat er, net als in het begin van de coronacrisis, een gastheer of gastvrouw bij de ingang van de supermarkt staat om mensen te wijzen op het afstand-houden en om de winkelkarretjes schoon te maken.

RIVM-directeur Jaap van Dissel zei zaterdag in Trouw dat ‘ons gedrag de eerste verdediging tegen het coronavirus is en niet het testbeleid’. Hij stelt dat we 'problemen creëren als we ons niet aan de anderhalve meter houden of bij ziekte toch de deur uit gaan' en vindt dat de intrinsieke mot..

