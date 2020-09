'Vuilnismannen van natuur' komen langzaam bij

Amersfoort - 's Graveland

‘Waarom zijn de mensen toch zo gemakzuchtig?’ Marco Meeling, boa-coördinator zuidwestelijke delta van Staatsbosbeheer begrijpt gewoon niet dat mensen die de natuur opzoeken er zo veel rommel achterlaten. De hotspots in de Biesbosch, waarvoor hij verantwoordelijk is, waren de afgelopen tijd de strandjes aan de Aakvlaai en het Gat van de Kerksloot. ‘Na één weekeinde hebben we er weleens 280 kilo aan rommel weggehaald’, vertelt hij ter illustratie van de omvang van het probleem. De grote angst van boswachters en boa’s is dat het afval gaat zwerven, overal en nergens terechtkomt en nooit meer verdwijnt.

Tot het zwerfafval behoren ook de papieren zakdoekjes die zich ..

