Een zilveren schatkist zonder slot

De creatie van architect Winy Maas (architectenbureau MVRDV) in het Museumpark in Rotterdam.

Rotterdam

Het gaat vast een publiekstrekker worden in Rotterdam: het dak van het depotgebouw naast Museum Boijmans Van Beuningen. Het uitzicht is spectaculair, net als het berkenbos dat erop is aangelegd. Door de reflectie van de zon in de gevel van het horecapaviljoen op het dak is het alsof je in de spotlights staat. Onder je voeten bevindt zich ’s werelds eerste publieke kunstdepot: een gigantische opslagruimte voor ruim 150.000 kunstwerken.

De aandacht trekken doet het gebouw al langer: de bolle gevel vervormt de Rotterdamse skyline en wie eromheen loopt, ziet zichzelf als in een lachspiegel. Toeristen knielen diep om het gebouw op de foto te krijgen. ‘Er is al vijf keer iemand die een stap te ver naar achter zette uit de v..

