De afvalarme supermarkt in Amersfoort is een succes. ‘Voor wijn in vaten hebben we flink wat moeite gedaan’

Verpakkingsarme supermarkt De Nieuwe Graanschuur in Amersfoort bestaat vijf jaar. Dat is een bijzonder jubileum voor deze sector, want veel soortgelijke initiatieven sneuvelen binnen twee jaar.

Amersfoort

Abel Hertzberger (70), een van de initiatiefnemers van de verpakkingsarme consumentencoöperatie, blikt ‘tevreden’ terug want het succes is niet vanzelf gekomen. Toen De Nieuwe Graanschuur in 2015 haar deuren opende, moest de winkel nog aanslaan bij het publiek. Er waren heel wat soortgelijke initiatieven zoals Bags & Buy in Utrecht en Opgeweckt in Groningen, maar die moesten beide binnen twee jaar hun deuren sluiten. Samen met veertig coöperatieleden stond Hertzberger dus voor een grote uitdaging. ‘We zijn met een lage omzet begonnen. Dat was destijds even schrikken.’

Financiële hulp van particulieren hielp De Nieuwe Graanschuur de eerste jaren door. ‘De betrokkenheid van de klanten en ons idealisme heeft ons erdoor gesleept..

