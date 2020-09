Klimaatcrisis en gerechtigheid hebben alles met elkaar te maken

De rijkste 1 procent van de wereld vervuilt méér dan de armste 50 procent. Maar die laatsten moeten het gelag betalen.

Het werd geen mooie verjaardag, deze week in New York. En dat lag niet alleen aan de coronacrisis, die in Amerika met 200.000 doden inmiddels meer slachtoffers heeft gemaakt dan waar ook ter wereld. Het is de jarige zelf, de Verenigde Naties, die op z'n 75e verder strompelt en struikelt alsof het einde nadert.

