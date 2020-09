The Passion draait om verbinding

Een verhaal over universele thema's: vriendschap, verraad, moederliefde. Aan de hand van Nederlandstalige liedjes, vertolkt door zangers en acteurs die voor 17 miljoen Nederlanders herkenbaar moeten zijn. Verteld in Nederlandse steden, die voor even Jeruzalem worden. Tien jaar ‘The Passion’ gaat over verbinding. Vier betrokkenen delen hun ervaringen met het grote tv-evenement.





Fleur van Helden, producent bij Mediawater, kiest elk jaar de acteurs voor The Passion



‘De cast is minder wit dan tien jaar geleden. We zijn ons door de jaren heen bewuster geworden van diversiteit en willen dat alle 17 miljoen Nederlanders zich kunnen herkennen in een van de castleden. Dwight Dissels als Jezus in 2017 is daar een voorbeeld van. Hij is een van de weinige acteurs in de geschiedenis van The Passion die zich christen noemt. Dat was vanaf het begin geen probleem. Het is alleen belangrijk dat de acteur affiniteit heeft met het verhaal. Je moet Jezus, Judas of Petrus wel geloofwaardig neer kunnen zetten. En dat lukt altijd. In de voorbereiding worden de acteurs geraakt door hun personage.

Het is niet zo dat we als producen..

