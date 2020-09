Bootjes op de golven

Ik las ergens hoe iemand de coronapandemie vergeleek met een storm. We zitten allemaal in dezelfde storm, maar niet in hetzelfde schuitje. De een heeft een veel zeewaardiger schip dan de ander. Sommigen hebben helemaal geen boot. Er zijn op de wereld grote verschillen in inkomen, toegang tot gezondheidszorg, medische informatie of psychologische hulp.

Ik ervaar deze pandemie bijvoorbeeld anders dan mijn familieleden in Namibië en Malawi. Vanuit Nederland kun je nog naar andere landen reizen (al kies ik daar zelf niet voor, omdat de aantallen besmettingen zo hoog blijven). Elders in de wereld hebben landen hun grenzen gesloten om verspreiding van het coronavirus in te dammen.

Mijn zus was met haar gezin net voor de crisis van Namibië naar Malawi gereisd voor een familiebezoek van een week. Toen gingen de grenzen dicht en werd hun verblijf vijf maanden. Bij terugkeer moesten ze bij de Namibische grens nog eens twee weken in quarantaine. Via WhatsApp hebben we er samen om gelachen en gehuild.





Op een ochtend toen ik de livestream van mijn favoriete radiostation in Malawi zocht, kw..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .