Vensters in Wezep gaan open

‘Er wonen heel veel mensen in Wezep die van huis uit gelovig zijn, maar zich niet meer kunnen vinden in de kerk als instituut. Met hen willen wij in gesprek proberen te komen over het geloof’, zegt Han Wilmink (60), gereformeerd predikant van de Kruiskerk, die valt onder de brede vleugels van de Protestantse Kerk in Nederland. Zijn stem galmt door de lege ontmoetingsruimte van de ruime kerk, gebouwd eind jaren zestig. In de hoek, bij de keuken, staat pontificaal een mega-kookeiland, waaraan diverse personen tegelijk hun culinaire vaardigheden kunnen oefenen. ‘Een rooms-katholieke bezoeker zei eens: dat is jullie altaar’, grapt de dominee met zijn Twentse tongval.

Wilmink staat bekend als kookdominee. Overal in het ..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .