Amsterdamse beurs verliest minimaal

De aandelenbeurs in Amsterdam is met minieme verliezen gesloten, tegen een achtergrond van een oplopend aantal coronabesmettingen in Europa. Elders in Europa was het sentiment overwegend negatief. De verliezen aan het slot waren veel minder groot dan eerder op de dag. Beleggers leken zich op te trekken aan tussentijdse winsten op Wall Street. Premier Mark Rutte kondigde voor meer regio’s in Nederland beperkende maatregelen aan wegens sterk stijgende coronabesmettingen. De AEX-index sloot een fractie lager op 540,91 punten. De MidKap zakte 0,1 procent tot 785,05 punten. De beurzen in Parijs en Frankfurt verloren tot 1,1 procent, terwijl Londen er een plus van 0,3 procent uitsleepte.