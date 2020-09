Kamer wil actie tegen opsluiting Oeigoeren

De Tweede Kamer eist van het kabinet concrete actie tegen tegen een van de grootste schandvlekken van dit tijdperk: de opsluiting van circa een miljoen Oeigoeren in straf- of heropvoedingskampen in China. Gedacht wordt aan importrestricties, een verbod op de export van surveillance-apparatuur en persoonsgerichte sancties.

Den Haag

De urgentie om te handelen is vergroot nu concrete aanwijzingen zich opstapelen dat de ‘Chinese goelag’ nog groter is dan al werd gedacht. China claimt juist dat het de kampen afbouwt, maar Australische onderzoekers concluderen op grond van onder meer satellietbeelden het tegendeel. Premier Rutte noemde de berichten uit de Oeigoerse provincie Xinjiang woensdag ‘zeer verontrustend’, maar daarmee neemt de Kamer geen genoegen meer.

kleding

Westerse consumenten − ook Nederlandse − zijn direct bij de misstanden betrokken, want de kans is volgens mensenrechtenorganisaties groot dat ze in (katoenen) kleding lopen die door gedwongen arbeid van Oeigoeren is geproduceerd. Om die reden ..

