‘AOW-leeftijd moet omlaag kunnen’

De pensioenleeftijd moet naar beneden kunnen als de levensverwachting daalt. Dat stelt de Vakcentrale voor Professionals (VCP) in een reactie op CBS-cijfers over de levensverwachting, die door de coronacrisis mogelijk tot wel een jaar daalt.

Bij een stijging van de levensverwachting gaat de AOW-leeftijd omhoog, legt de VCP uit. Dit betekent dat bij een jaar langer leven er acht maanden langer moet worden doorgewerkt. ‘Maar het is niet geregeld dat we bij een jaar korter leven ook acht maanden korter hoeven door te werken', aldus VCP-bestuurder Ruud Stegers. De levensverwachting wordt per 2026 gekoppeld aan de AOW-leeftijd. <