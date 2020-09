De echte James Bond leefde in Polen

Warschau

Op 18 februari 1964 arriveerde Bond met zijn vrouw en zoontje van zes in de hoofdstad van Polen. Zijn officiële functie was archivaris bij de Britse ambassade in Warschau. In werkelijkheid was het zijn taak om informatie te verzamelen bij de geheime inlichtingendienst over militaire faciliteiten. Volgens de contra-inlichtingendienst van het communistische Polen leek deze Bond weinig op de fictieve James Bond, verzonnen door de schrijver Ian Fleming. In tegenstelling tot de fictieve 007, ging de echte zeer voorzichtig te werk en kwam hij nauwelijks in contact met Poolse burgers. Hoe succesvol de echte Bond in zijn daadwerkelijke spionagewerk was, is onduidelijk voor het Poolse instituut.