Gestreste moeders

de zorgen van het ouderschap voor een onevenredig groot deel voor hun kiezen. Dat begint al bij de overlast van de zwangerschap en de pijn van de bevalling; in de twintig jaar daarna verandert er weinig. Nu wordt dat een keer hardop gezegd. Dat gebeurt in een peiling naar aanleiding van de coronacrisis. Dat de lockdown moeders opzadelde met extra stress en schuldgevoelens, is te begrijpen. Van de ene op de andere dag kwamen de kinderen fulltime thuis te zitten en werden ouders geacht het werk van juffen en meesters erbij te doen; voor puberende kinderen moesten ze op z’n minst zorgen voor een dagstructuur waarin er van het schoolwerk iets terecht kon komen.