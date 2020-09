Kortjes binnenland (10)

De gevolgen van de tweede golf van het coronavirus kunnen groter zijn dan die van de eerste golf. Daarvoor waarschuwt de branchevereniging van zorgorganisaties Actiz. Volgens de vereniging staat de zorg voor ouderen en chronisch zieken onder druk. Veel meer zorgmedewerkers blijven nu thuis als ze corona-achtige klachten hebben, stelt Actiz. De organisatie vindt dat zij na een test te lang moeten wachten op de uitslag. <

beeld anp

André Rieu met Kerst niet in Maastricht

André Rieu blaast zijn kerstconcerten in het MECC in Maastricht af in verband met de coronapandemie. De concerten van Rieu en zijn Johann Strauss Orkest worden een jaar uitgesteld tot 18 en 19 december 2021. ‘Lieve fans. We verheugden ons heel erg op de..

