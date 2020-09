Breuk met The Passion dreigt EO te schaden

Hilversum De breuk met The Passion afgelopen zomer kan schadelijk uitpakken voor de EO, verwachten mediadeskundigen. Of er een elfde The Passion komt, is onzeker.

Hilversum

Hilversumse ingewijden zeggen vandaag in deze krant dat EO-directeur Arjan Lock niet meer door één deur kon met directeur Jacco Doornbos van producent Mediawater. Dat zou de reden zijn geweest dat de EO het beeldbepalende evenement en televisieformat opgaf. Lock spreekt dat met klem tegen. De omroep liet destijds weten te stoppen met The Passion omdat er na tien jaar behoefte was aan ‘een nieuwe, innovatieve wending’.

The Passion is een hervertelling van het lijdensverhaal van Jezus, dat wordt uitgespeeld met bekende acteurs en in combinatie met moderne popliedjes. De tv-uitzending trok de laatste jaren gemiddeld 2,5 miljoen kijkers. Het opgeven van The Passion, een programma dat voor ..

