Gratis telewerken tegen leegloop van Galicië

San Xoán de Río

In het computerzaaltje van de gemeentelijke bibliotheek in San Xoán de Río, diep in het binnenland van de Spaanse regio Galicië, in het noordwesten, kun je een speld horen vallen. Alleen het geluid van vingertoppen die over een toetsenbord dansen, verbreekt de stilte. Drie dertigers turen geconcentreerd naar hun beeldscherm.

Het werkt. Benjamin Rodríguez is een meer dan tevreden gebruiker. Goed anderhalf jaar geleden verhuisde de 33-jarige fiscalist van Madrid naar Nederland. Rodríguez kon in Amsterdam aan de slag bij een bedrijf dat diensten verleent op het gebied van internationale belastingen. Na de uitbraak van de corona-epidemie gaf het bedrijf hem toestemming te telewerke..

