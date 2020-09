Plastic mag steeds vaker bij de rest van het afval, maar Nederland is er nog lang niet klaar voor

Plastic scheiden was jarenlang de norm. Steeds meer gemeenten kiezen er nu echter voor een afvalinstallatie het werk te laten doen. Die sorteert vaak beter dan de burger zelf. Maar meer plastic is niet automatisch beter recyclebaar plastic.

De installatie van AVR zorgt ervoor dat afval wordt gescheiden, in restafval en plasticafval (beeld avr)

Rotterdam

Onafgebroken komt het afval de Rotterdamse afvalverwerker AVR binnen. Eindeloze lopende banden met het huishoudelijk restafval van Leiden, Den Haag en Rotterdam: bakpapier, luiers, stofzuigerzakken. Plots duikt er een shampoofles op. Verderop glijdt een kwarkverpakking naar boven.

Jasper de Jong, commercieel directeur bij AVR, legt uit hoe de afvalverwerker in vier stappen het plastic uit het restafval haalt: via een tweetal zeven, een ventilator en een infraroodscanner – volgens De Jong de meest ingenieuze stap in het scheidingsproces. De scanner scheidt door middel van perslucht drankkartons en plastics uit het restafval.



Jasper de Jong, commercieel directeur AVR - beeld avr

Afval ligt de Nederlandse gemeenten zwaar op de maag. R..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .