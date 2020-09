‘Houtje Touwtje’ winnaar HEMA-ontwerpwedstrijd

Het spel Houtje Touwtje, dat kinderen aanspoort alledaagse voorwerpen te gebruiken als speelgoed, is het winnende product van de dertigste editie van de HEMA-ontwerpwedstrijd. Ontwerper Claudia Bleeker: ‘Mijn streven is eindeloos niet-digitaal speelplezier bieden.’

Amsterdam

Houtje Touwtje bestaat uit een katoenen rugtasje met daarin een boekje en zeventien houten constructie-elementen, zoals knijpers en haken. Het boekje bevat tien avonturen die kinderen kunnen naspelen door zelf een hut of ander bouwsel te maken van alledaagse voorwerpen. ‘Waar een laken de ene keer het zeil van het schip is, is het de volgende keer het dak van het kasteel’, legt ontwerper Claudia Bleeker (25) uit.

De opdracht van de HEMA-design-contest was dit jaar het ontwikkelen van een oplossing die de tijd die je met dierbaren thuis doorbrengt beter, leuker en makkelijker maakt. Naast de juryprijs werd een publieksprijs uitgereikt. Die ging, met 21 procent van de stemmen, naar Maaike Min. De door haar verzonnen Blo..

