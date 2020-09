De Volkskrant mag Arjan Peters ontslaan

Amsterdam

De Volkskrant mag van de rechter literair journalist Arjan Peters ontslaan. Peters heeft zich volgens de kantonrechter in Amsterdam weliswaar niet schuldig gemaakt aan ‘MeToo-gedrag’, maar is wel verantwoordelijk voor de verstoorde arbeidsrelatie tussen hem en zijn werkgever. Peters zou voorafgaand aan een recensie persoonlijk contact zoeken met schrijfsters, wat ongebruikelijk is. Dit gedrag in combinatie met zijn aanhoudende ontkenningen, heeft er volgens de rechter toe geleid dat de arbeidsrelatie ‘ernstig en duurzaam’ is verstoord. Peters is het daar niet mee eens en gaat in beroep. <