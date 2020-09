Koning helpt met inpakken testkits

Koning Willem-Alexander heeft donderdagmiddag in Winschoten de nieuwe productie- en assemblagelocatie voor coronatestkits van PerkinElmer geopend. Dat deed hij door als tijdelijke vrijwilliger aan te schuiven bij het inpakken van de kits en de lopende band aan te zetten. De koning vond het ‘waanzinnig’ dat het bedrijf in enkele weken tijd een heel nieuwe productielijn uit de grond heeft gestampt.

Hij was oorspronkelijk van plan een informeel werkbezoek te brengen aan de vestiging in Groningen, maar in de tijd dat het bezoek werd voorbereid, trok het bedrijf naar Winschoten en kon hij daar nu een bijzondere opening verrichten. De van oorsprong Amerikaanse onderneming produceert wereldwijd innovatieve meetapparatuur, maar begon in het voorjaar met de productie van coronatestkits. <