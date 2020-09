PVV en ChristenUnie botsen om het gebruik van een ‘nazi-term’ in het asieldebat

Kamerlid Emiel van Dijk (PVV) tijdens een debat over het asielbeleid.

Den Haag

Van Dijk verwees dinsdag in debat met staatssecretaris Ankie Broekers naar het nieuwe migratiepact dat de Europese Commissie maandag presenteerde. De PVV’er noemde het plan een ‘Omvolkingpact’ dat nationale grenzen ‘wagenwijd openzet’ en zodoende ‘levensgevaarlijk’ is ‘Hierdoor wordt de Nederlandse bevolking op den duur de minderheid in ons land.’

Veel Kamerleden namen aanstoot aan het gebruik van de term ‘omvolking’. CDA-Kamerlid Madeleine van Toorenburg vroeg zich af of ze de PVV’er wel goed had verstaan. Politici van DENK en GroenLinks zeiden het ‘gevaarlijk’ te vinden dat een politieke partij zulke woorden gebruikt.

Maar het hardst kwam de notoire anti-immigratiepartij in aanvaring met Joël Voordewind

