Eenzaamheid drijft jongeren terug naar kantoor. ‘Je hebt niets om naar uit te kijken, alleen die studentenkamer’

Amsterdam

Het is echt niet dat Jolien Vijge (26) elke dag ‘jankend’ aan de keukentafel zit, maar laat ze er maar gewoon eerlijk over zijn: thuiswerken vindt ze ‘ellendig’. In het begin van de coronacrisis was er misschien nog de verwondering over wat er allemaal mogelijk is op afstand, maar nu de nieuwigheid er vanaf is, zou ze het liefst weer teruggaan naar het oude. Dus is de Utrechtse blij dat ze vandaag bij hoge uitzondering naar de hoofdstad mag voor een cursus. Naar kantoor, eindelijk.

Ze is niet de enige in de intercity richting ‘brandhaard’ Amsterdam. De afgelopen weken nam het woonwerkverkeer geleidelijk toe, blijkt uit het Nederlands Verplaatsingspanel van DAT.Mobility. Reisde aan het begin van de lockdown nog zo’n 50 procent van..

