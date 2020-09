Als het aan Karima Rahmani ligt, verdwijnt het boerkaverbod zo snel mogelijk

Het boerkaverbod drijft vrouwen met een niqaab verder in het nauw, zegt Karima Rahmani. ‘Mensen steken zomaar hun middelvinger naar je op.’

Karima Rahmani kan niet meer zomaar de straat op in niqaab: 'Je wordt minstens uitgescholden, of mensen steken zomaar hun middelvinger op.'

Utrecht

Het ‘boerkaverbod’ is symboolpolitiek, lost geen enkel probleem op en creëerde wel veel problemen. Daarom moet de wet vervroegd geëvalueerd en zo snel mogelijk afgeschaft worden. Dat was maandag de boodschap in een zwartboek van Meld Islamofobie, een jaar na de invoering van dit verbod.

‘Ik heb niemand iets misdaan’, vertelt Rahmani. ‘Ik ben gewoon een jonge vrouw, echtgenote, buurvrouw. Ik heb nog nooit iets gedaan. Toch ben ik degene die belaagd wordt als ik de straat op ga. Dat is toch raar?’

Waarom draagt u een niqaab?

‘Het dragen van een niqaab is voor mij een spirituele ervaring, die een bepaald geluksgevoel meebrengt. Kort gezegd: ik word er gelukkig van. Ik voel me op deze manier verbonden met God.’

